Cezayir'de meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden meydana gelen sellere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mesile vilayetinde Ayn es-Seba Vadisi’nin su seviyesinin yükselmesi sonucu Tamsa beldesinde bir aracın sürüklenmesi nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, araçta bulunan 6 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Gılizan vilayetinde ise Şelif Vadisi’nde sel sularına kapılan 15 yaşındaki bir gencin cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Sel sularının ülkenin kuzey ve batısındaki birkaç vilayette daha etkili olduğu ve Cezayirlilerin yaşamını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Sel nedeniyle çok sayıda kara yolu aksında trafik akışının kesildiği bildirildi.

Cezayir’in kuzeyinde son günlerde gök gürültülü fırtınalar, büyük boyutlu dolu yağışı ve yoğun yağışların etkili olduğu aktarıldı.

Şiddetli hava koşullarının birçok vadinin taşmasına yol açtığı ve bazı vilayetlerde tarım sektöründe zarar meydana geldiği belirtildi.