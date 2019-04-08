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Dünya

Cezayir'de İslami eğilimli partiden Buteflika'nın istifa oturumuna boykot kararı

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının görüşüleceği parlamento oturumunu boykot kararı aldı.

Enes Canlı   | 08.04.2019
Cezayir'de İslami eğilimli partiden Buteflika'nın istifa oturumuna boykot kararı

Cezayir

Barış Toplumu Hareketi siyasi ofisince yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın istifasından sonra anayasaya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi beklenen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'e karşı bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Barış Toplumu Hareketi, yarın parlamentonun iki kanadında gerçekleştirilecek oturumda, Cezayir halkının arzusuna tamamen zıt şekilde Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirilecek olması nedeniyle oturumu boykot edecek." ifadelerine yer verildi.

Parlamentonun iki kanadı, "Millet Konseyi" ve "Ulusal Halk Meclisi", Buteflika'nın 2 Nisan'da sunduğu istifasını görüşmek üzere yarın toplanacak.

Cezayir sokağı, anayasaya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek Millet Konseyi Başkanı Abdülkadir bin Salih'i "Buteflika rejiminin temel taşlarından biri" olduğu suçlamasıyla reddediyor.

Ülkede ordu ve sokağın üzerinde uzlaşabileceği yeni bir ismin Millet Konseyi Başkanlığına getirilmesine ilişkin formüller tartışılıyor.


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