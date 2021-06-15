Euro
10.37
Dolar
8.56
BIST 100
1,442.56
Altın
1,858.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin galibi, 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) oldu.

Zeynep Tüfekçi Gülay, Hamdi Yıldız   | 15.06.2021
Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cezayir

Cezayir'de seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için cumartesi günü yapılan seçim sonuçlarını açıkladı.

Şerfi, UKC'nin, 407 sandalyeli meclisin yüzde 25,79'una tekabül eden 105 sandalyeyi aldığını ve seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Bağımsızların 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise 57 sandalye kazandığını belirten Şerfi, Celfa vilayetinde, 13 olan parlamentonun tüm sandalyelerini UKC'nin kazandığını, Musteganim vilayetinin 8 olan tüm sandalyelerinin de Ulusal Bina Hareketi tarafından alındığını söyledi.

Şerfi, parlamentonun çoğunluğunun gençler, üniversiteliler ve kadınlardan oluşacağını ifade ederek, yeni getirilen açık liste sisteminin, parlamentoda halkın temsili şeklinde düzenlemeye izin verdiğini kaydetti.

Cezayir, 12 Haziran Cumartesi, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi seçmek üzere sandığa gitmişti. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si oy kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Tünelin ucundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum
Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı

Benzer haberler

Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cezayir'de rekor düşük katılımlı genel seçimin sonuçları ilk 24 saatte açıklanmadı

Cezayir düşmanca yayınları sebebiyle France 24 kanalının akreditasyonunu iptal etti

Cezayir'deki seçimde 24 milyondan fazla kayıtlı seçmenden yüzde 30,2'si oy kullandı

Cezayir'deki seçimde 24 milyondan fazla kayıtlı seçmenden yüzde 30,2'si oy kullandı
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız
Cezayirliler erken genel seçim için sandık başında

Cezayirliler erken genel seçim için sandık başında