Cezayir'de cumhurbaşkanı aday adayından 'Buteflika çekilmezse çekiliriz' tehdidi

Cezayir'deki cumhurbaşkanı aday adaylarından Müstakbel Cephesi lideri Abdulaziz Biliyd, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylıktan vazgeçmemesi durumunda cumhurbaşkanlığı yarışından çekilebileceğini söyledi.

Başkent Cezayir'deki parti binasında basın toplantısı düzenleyen Biliyd, "Gaip Cumhurbaşkanının (Buteflika) adaylığı konusunda ısrarcı olunmaya devam edilirse her an çekilebiliriz." dedi.

Biliyd "Bu bir tiyatro. Tüm dünya bize gülüyor. Halkın tamamı cumhurbaşkanının adaylığını protesto için sokaklara döküldü. Yönetim halk olmadan seçimlere girmek istiyor." diye konuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika 10 Şubat'ta 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Ancak yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede protestolara neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi dün sona ermiş ve 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.