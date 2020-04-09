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Dünya

Cezayir: Fransa'nın sömürge dönemi mayınları 7 bin 300 sivilin ölümüne yol açtı

Cezayir, Fransa'nın yüz yıldan uzun süreli sömürge döneminde döşediği mayınların ülkede 7 bin 300 sivilin hayatına mal olduğunu açıkladı.

Enes Canlı   | 09.04.2020
Cezayir: Fransa'nın sömürge dönemi mayınları 7 bin 300 sivilin ölümüne yol açtı

Cezayir

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, "4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla Cezayir'in Birleşmiş Milletlere (BM) göndermek üzere hazırladığı raporda, Fransa'nın ülkedeki sömürge döneminde döşediği mayınlara dikkat çekildi.

Fransa'nın Cezayir topraklarına döşediği mayınların 1954-1962 yıllarındaki bağımsızlık savaşı sırasında 4 bin 830, sonrasında da 2 bin 470 sivilin ölümüne yol açtığı belirtilen raporda, Cezayir'in 1963-1988 yıllarında Fransızların bıraktığı 7 milyon 819 bin 120 mayını çıkardığı aktarıldı.

Cezayir makamları, 2004-2017 yıllarında, sömürge döneminden kalan milyonlarca mayını etkisiz hale getirdiğini ve topraklarını mayından arındırma işlemlerini tamamladığını duyurmasına rağmen BM'yi bu konuda bilgilendirmemişti.

Buna karşın Cezayir yönetimi, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Paris'e sömürge dönemindeki suçlarını kabul etmesi gerektiğini farklı düzeylerde iletmişti.

Cezayir Savaş Gazileri Bakanı Tayyib Zeytuni, şubat ayı ortasında, Fransız makamlarıyla yürütülen sömürge geçmişine ilişkin görüşmelerin Paris'in "bu konudaki ciddiyetsizliği nedeniyle" askıya alındığını duyurmuştu.

Paris'in sömürge amacıyla işgal ettiği topraklar içerisinde Cezayir, bağımsızlığını en fazla bedel ödeyerek kazanan ülke olarak öne çıkıyor.

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadelesi sonucu bağımsızlığını kazandı.

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