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Dünya

Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Cezayir'in, Fransa istihbaratının ülkede istikrarın sarsılması için eski terör yapılanmalarını yeniden aktif hale getirmeye çalıştığı gerekçesiyle Fransa Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak "ağır bir dille" uyardığı belirtildi.

Hassen Djebril, Hamdi Yıldız  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Cezayir

Cezayir'de Fransızca yayın yapan el-Moudjahid gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet, ülkesinin istihbaratının Cezayir'in istikrarını sarsmak amacıyla eski teröristleri yeniden eylem yapmaya teşvik ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İstikrar bozucu eylemlerin Fransız istihbaratı tarafından desteklendiğinin ortaya çıkarıldığına işaret edilen haberde, "İsa Muhammed Emin" adlı eski bir teröristin Cezayir resmi televizyon kanalına yaptığı itirafta Fransa İstihbaratı tarafından komplolar düzenlendiğini aktardığı kaydedildi.

Fransa Büyükelçisi Romatet'in geçen hafta Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve "ağır bir dille" uyarıldığına yer verilen haberde, Fransa'nın tutum ve davranışların karşılıksız kalmayacağının vurgulandığı ifade edildi.

Cezayir makamlarının Fransız Büyükelçi'ye, ülkenin egemenliğine karşı devam eden saldırılar karşısında Cezayir'in "elleri bağlı kalmayacağını" ilettiği belirtildi.


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