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Dünya

Cezayir, Fransa'daki "tahtakurusu tehdidine" karşı sınırlarda hijyen önlemlerini artırıyor

Cezayir, Fransa’daki tahtakurusu tehdidi nedeniyle, sınır kapılarında hijyen önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Esat Fırat  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Cezayir, Fransa'daki "tahtakurusu tehdidine" karşı sınırlarda hijyen önlemlerini artırıyor

Cezayir

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir salgın veya başka bir zararlı durumun yayılmasının önlenmesi amacıyla, uluslararası sağlık düzenlemelerinin uygulanması ve sınırlarda sağlık kontrol merkezlerinin etkinleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, çeşitli yetkili makamlarla koordineli olarak, herhangi bir salgın gelişiminin veya tahtakurusu gibi zararlı böceklerden kaynaklanan diğer zararların yayılmasını önlemek için alınması gereken bir dizi önleyici tedbiri içeren bir genelge yayınlayarak sağlık teyakkuz sistemini etkinleştirmeye karar verdi.” denildi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek her şeyle yüzleşmek için sağlık sistemini harekete geçirmenin öneminin vurgulandığı açıklamada, sınırlardaki söz konusu önlemlerin, uçak, gemi ve kara ulaşım araçlarının sağlık takibinin yapılması ile sağlık kontrol merkezi çalışanları tarafından fark edilen bir tehdit durumunda, bu araçların dezenfekte edilmesi şeklinde olacağı kaydedildi.

Fransa, son bir hafta içinde ülkeyi istila etmeye başlayan tahtakurusu sorunuyla mücadele etmeye çalışırken; Cezayir’de de sosyal medyada, Fransa’dan gelen bazı yolcularda tahtakurusu görüldüğü iddia edilmişti.

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