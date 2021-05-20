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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum: Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, işgal altındaki kutsal mekanların İsrail'in saldırısına uğradığına tanık olduklarını belirterek, "Kuşatma altındaki Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk." dedi.

Enes Canlı   | 20.05.2021
Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum: Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk

Ankara

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) "Filistin Özel Oturumu"nda konuşan Bukadum, söz konusu oturumun Filistinlilerin trajik bir durumdan geçtiği sırada gerçekleştiğine işaret ederek, Filistinlilerin tek suçunun İsrail'in oldubittilerine karşı çıkmak olduğunu söyledi.

Bukadum, "Hepimiz, yıkım ve öldürmenin korkunç manzarasına tanık olduk. İşgal altındaki kutsal mekanların İsrail'in saldırısına uğradığına tanık olduk. Kuşatma altındaki Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk. Ekranlarımız karşısında gördüklerimizden sonra sessiz kalabilir miyiz? Yaşlı, çocuk ve kadın kurbanları saymaya devam edebilir miyiz? Altyapının feci biçimde yıkılmasına seyirci kalabilir miyiz?" diye konuştu.

Gerçekleri çarpıtma girişimlerinin kesin olarak başarısızlığa uğrayacağını vurgulayan Bukadum, "Masum sivillerin içinde olduğu evlerin yıkıldığına ilişkin inkar edilemez deliller var. İşgale sağlanan bu cezasızlık, bu durumu daha da kışkırtacak ve karmaşık hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı, temsil ettiği Arap Grubu isimli oluşumun, bu şiddetin kalıcı olarak durdurulması için BMGK'ya çağrıda bulunduğunu dile getirdi.

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