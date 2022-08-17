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Dünya

Cezayir’deki orman yangınlarında 2 kadın hayatını kaybetti

Cezayir’in kuzey kentlerinde devam eden orman yangınlarında 2 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

Esat Fırat   | 17.08.2022
Cezayir’deki orman yangınlarında 2 kadın hayatını kaybetti

Alger

Cezayir Ulusal Radyosu’na göre, Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde meydana gelen orman yangınında iki kadın hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Ülkenin kuzeyindeki 9 kentte 26 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğine vurgu yapılan açıklamada, Tunus sınırındaki Suk Ahras kentindeki orman yangınlarında da 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Orman yangınlarının et-Tarif, Suk Ahras, Setif, Skikda, Kalima, Jijel, Bicaya, Tizi Vizu ve Tipaza kentlerinde meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, et-Tarif, Suk Ahras ve Skikda kentlerindeki yangınlara havadan müdahale edildiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Suk Ahras kentindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına yakın yerleşim birimlerinden şu ana kadar 350’yi aşkın aile de evlerinden tahliye edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, itfaiye ekipleri ile ordunun yanı sıra vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, yangın bölgelerine yakın yerleşim yerlerinden yüzlerce kişinin tahliye edildiği görüldü.

Cezayir'in kuzey kentlerinde bir haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele, 45 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve güneyden gelen sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

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