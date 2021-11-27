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Dünya

Cezayir’de erken yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı

Cezayir’de eyalet ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği erken yerel seçimler için yerel saatle 08:00’da başlayan oy verme işlemi 20:00 itibarıyla sona erdi.

Ebu Bekir Aşkın   | 27.11.2021
Cezayir’de erken yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı

Cezayir

Ülke genelinde sandıkların kapanmasıyla beraber oy sayma işlemlerine başlandı.

Öte yandan, ülkede sandıkların kapanmasının ardından seçime kesin katılım oranıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed Şerfi, gün içinde basına yaptığı açıklamada, ülkede yerel saatle 16:00 itibarıyla belediye seçimlerine katılım oranının yüzde 24,27, eyalet seçimleri için ise bu oranın yüzde 23,30’a ulaştığını kaydetmişti.

Seçimlere 58 eyalette 877 parti listesi ve 281 bağımsız olmak üzere 1158 il meclisi listesi katılım gösterdi.

Ülke genelindeki 1541 belediye için ise seçimlerde 40 siyasi partiyi temsilen 4 bin 860 liste ve 988 bağımsız olmak üzere 5 bin 848 liste yer aldı.

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