Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun parlamentonun üst kanadını feshetti
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken seçime gidilmesi için parlamentonun üst kanadını feshetti.
Istanbul
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken seçime gidilmesi için parlamentonun üst kanadını feshetti.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.