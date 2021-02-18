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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun parlamentonun üst kanadını feshetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken seçime gidilmesi için parlamentonun üst kanadını feshetti.

Mehmet Nuri Uçar   | 18.02.2021
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun parlamentonun üst kanadını feshetti

Istanbul

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken seçime gidilmesi için parlamentonun üst kanadını feshetti.

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