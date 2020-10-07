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Dünya, Libya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Libya'yı yeniden inşa etmenin yolu seçimler düzenlemek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya'yı yeniden inşa etmenin yolunun zorluklar ne olursa olsun seçimler düzenlemek olduğunu belirtti.

Yusuf Özcan   | 07.10.2020
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Libya'yı yeniden inşa etmenin yolu seçimler düzenlemek Fotoğraf: Erçin Top/AA

Paris

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız L'Opinion gazetesine Libya'daki duruma ilişkin demeç verdi. 

"Libya'yı yeniden inşa etmenin yolu zorluklar ne olursa olsun seçimler düzenlemektir." ifadelerini kullanan Tebbun, bu seçimlerin bölgesel olarak düzenlenebileceğini söyledi.

Tebbun, siyasilerin seçimlerle görevlerine gelmesi gerektiğini, böylece ülkedeki tüm kurumların yeniden düzenleneceğini belirtti.

Tebbun, Libya'da Meclis Başkanı, Başbakanlık ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 9 yıldır Libya'daki sorunlara çözüm bulunamadığını sözlerine ekledi.

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