Euro
9.03
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin "İsrail'le normalleşme furyasına katılmayacağını" söyledi.

Abderrazak Boulkemh,Çağrı Koşak   | 20.09.2020
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Algeria

Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." dedi.

Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür." ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 1519 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi

Benzer haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD ile diyalog için baskıları reddediyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD ile diyalog için baskıları reddediyor
İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı
Hamas, Arap hükümetlerinden İsrail'le normalleşme konusunda halklarının sesini dinlemesini istedi

Hamas, Arap hükümetlerinden İsrail'le normalleşme konusunda halklarının sesini dinlemesini istedi