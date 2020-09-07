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Dünya

Cezayir Bakanlar Kurulu, anayasa değişikliği taslağını onayladı

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında toplanan Cezayir Bakanlar Kurulu, 1 Kasım'da referanduma sunulacak anayasa değişikliği taslağını onayladı.

Abderrazak Boulkemh,Gülşen Topçu   | 07.09.2020
Cezayir Bakanlar Kurulu, anayasa değişikliği taslağını onayladı

Cezayir

Cezayir devlet televizyonuna göre, Tebbun, Bakanlar Kurulu toplantısında, söz konusu anayasa değişikliğinin, halkın taleplerini karşılaması ve modern devlet inşasının gerekleriyle uyumlu olmasını istediğini belirtti.

Taslağın ilerleyen günlerde Meclise sunulması bekleniyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 24 Ağustos'ta, anayasa değişikliği referandumunun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de anayasa değişikliği

Cumhurbaşkanı Tebbun seçim kampanyasında Cumhurbaşkanına verilmiş geniş yetkileri azaltacak ve güç dengesi sağlayacak köklü bir anayasa değişikliği vaadinde bulunmuştu.

Tebbun, 8 Ocak'ta yeni bir anayasa hazırlamak için uluslararası anayasa uzmanı Ahmed Laraba liderliğindeki 17 üyeli bir uzmanlar heyeti görevlendirmişti.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak için 2009 ve 2014'te de anayasada değişiklik yapılmıştı.

Buteflika döneminde yapılan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanlığına yürütme ve yargıda geniş yetkiler tanımasıyla muhalifler tarafından sıkça eleştirilmiş, sistemdeki tıkanıklıkların gerekçeleri arasında gösterilmişti.

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