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Dünya

Çevreci örgüt Greenpeace, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Çevreci örgüt Greenpeace, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti.

Cüneyt Karadağ  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Çevreci örgüt Greenpeace, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti Fotoğraf: Ömer Sercan Karkuş/AA

Berlin

Federal Mecliste bugün başlayacak bütçe görüşmeleri öncesi Meclis önünden geçen Spree Nehri'nin soğuk sularına giren Greenpeace üyeleri, "İklime daha fazla para ayırın" pankartı açtı.

"Sosyal soğuğa karşı buz banyosu-İklim için ödenek" sloganıyla eylem yapan yaklaşık 50 çevreci, iklimin korunması için bütçeden daha fazla ödenek ayrılmasını talep etti.

Greenpeace Almanya Direktörü Martin Kaiser, hükümetin iklim ödeneğini geciktirmesi durumunda iklimin korunmasına yönelik sosyal desteğin tehlikeye atılacağını belirtti.

Alman parlamentosunda 2024 yılı bütçe görüşmeleri cuma günü tamamlanacak.

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