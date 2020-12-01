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Dünya

Cerablus'taki terör saldırısına yönelik çalışmalarda eylemi gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin kuzeyinde Cerablus'ta dün gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adsız Günebakan   | 01.12.2020
Cerablus'taki terör saldırısına yönelik çalışmalarda eylemi gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

''Cerablus'ta, 30 Kasım 2020 saat 15.50 sıralarında Cerablus, Hallavi Kavşağı mevkisinde, EYP yüklü motosiklet kullanılarak yapılan bombalama eylemi neticesinde icra edilen araştırma ve arama faaliyetleri sonucunda eylemi yapan M. E.Ş. isimli şahıs olay günü, bu şahısla iltisaklı olduğu değerlendirilen Ş.M.Ş, S.F. ve İ.M. bugün gözaltına alınmış ve şahısların evlerinde 2 adet tabaca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata devam edilmektedir."

Dün, Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan Cerablus ilçe merkezindeki işlek caddede, bomba tuzaklı motosikletle düzenlenen terör eyleminde 7 kişi yaralanmıştı.

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