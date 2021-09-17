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Dünya

CENTCOM Komutanı McKenzie, ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Dildar Baykan Atalay   | 17.09.2021
CENTCOM Komutanı McKenzie, ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Washington
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD’nin 29 Ağustos’ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

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CENTCOM Komutanı McKenzie, ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul etti