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Politika, Dünya

Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında Guterres ve Tatar görüştü

Görüşlerini BM Genel Sekreterine aktardıklarını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını ve Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Bayram Altuğ,Muhammet İkbal Arslan   | 27.04.2021
Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında Guterres ve Tatar görüştü

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti.

Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

Guterres-Tatar ikili görüşmesi sona erdi

Tatar, görüşme sonrası konakladığı otelde KKTC basınına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Tatar, Guterres'in Kıbrıs konusunu iyi bildiğini ve tecrübeli olduğunu vurguladı.

Görüşlerini BM Genel Sekreterine aktardıklarını söyleyen Tatar, pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını ve Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Tatar, Guterres'in 2017'de Crans Montana'da da görüşmeleri yürütmesinden dolayı konuya hakim olduğunu dile getirerek, "Gutteres konuyu (Kıbrıs meselesi) biliyor, meseleyi biliyor. Şimdi artık diğer tarafla da görüşecek. Meseleyi yoğun olarak yarın ve öbür gün tartışacağız. Meseleleri Crans Montana'da da yaşadığından tartabildiğini, tecrübesi olduğunu gözlemledim. Bakıp göreceğiz." dedi.

5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başlamıştı.

Öte yandan, BM'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Guterres, taraflardan basına açıklama yapması konusunda telkinde bulundu.

İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri sürüyor. Polis, görüşmelerin yapıldığı otele giden ana yollarda araçları durdurarak arama yaptı.

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