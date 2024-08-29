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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Cenevre'de aktivistler, kanton yönetiminden "Gazze'de yaşananlar nedeniyle" İsrail'e karşı net tavır bekliyor

İnsan hakları aktivistleri, Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonu yönetiminden, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı eylemler nedeniyle İsrail'e karşı net bir tavır almasını istiyor.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Cenevre'de aktivistler, kanton yönetiminden "Gazze'de yaşananlar nedeniyle" İsrail'e karşı net tavır bekliyor Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan - AA

Cenevre

Cenevre Kanton Meclisi önünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Burada Filistin'e destek sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail ürünlerine karşı boykot çağrısı yapan aktivistler, İsviçre hükümetini de İsrail'e karşı net bir tavır almadığı için eleştirdi.

Eylemciler, Cenevre Kanton Meclisi'nden de Gazze'de yaşananlar karşısında İsrail'e karşı net bir tavır almasını talep etti.

"Kanton yönetimi hiçbir şey yapmıyor ve politikamızı değiştirmek için federal hükümete ulaşmıyor"

Gösterinin organizatörlerinden İsviçre vatandaşı Filistinli aktivist Rania, AA muhabirine, "Federal parlamentoya bir mesaj iletmek istiyoruz çünkü şu anda 9 aydır Gazze'de neler olup bittiği hakkında bir pozisyon almak için bir oturumları var. Bu yüzden onlara sadece Cenevre Sözleşmelerini değil Cenevre'nin de tüm uluslararası örgütler için barış şehri olduğunu hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Gazze'deki durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Rania, insanların zorla yerinden edildiğini ve öldürüldüğünü söyledi.

Rania, "Sorun ne yazık ki sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da Ekim 2023'ten bu yana 500'den fazla insan öldürüldü. İsrail dün ve bir önceki gün mülteci kampına saldırdı ve birçok insan öldü. Batı Şeria'da Hamas yok, onlar bunu umursamıyorlar. Mesele Filistin halkına yönelik soykırım." ifadesini kullandı.

İsviçreli Lara Atassi de Cenevre parlamentosundan bazı vekiller Filistin'i desteklemek için yazılar yazmış olsa da kanton yönetiminin buna değinmediğini belirtti.

Atassi, "Kanton yönetimi hiçbir şey yapmıyor ve politikamızı değiştirmek için federal hükümete ulaşmıyor. Federal hükümetin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis hala İsrail'i destekliyor. Cassis hiçbir şey yapmıyor ve soykırımı kınayamıyor." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren eylem, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan sona erdi.

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