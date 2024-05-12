Cenevre Üniversitesi öğrencileri rektörlüğün uyarısına rağmen Filistin'e desteğini sürdürüyor
Filistin'e destek eylemi düzenleyen Cenevre Üniversitesi öğrencileri, rektörlüğün "kampüsün boşaltılması" yönündeki uyarısına rağmen eyleme devam ediyor.
Cenevre
7 Mayıs'tan bu yana eylemlerini sürdüren öğrenciler, rektörlüğün "kampüsün boşaltılması" yönündeki uyarısını protesto ediyor.
Öğrenciler eylemlerine devam ederken, yüzlerce kişi de kampüs dışında öğrencilere destek veriyor. Dışardaki destekçisi sayısı, artmaya devam ediyor.
Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrenci kartı bulunmayanların kampüse girişine izin vermiyor.
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