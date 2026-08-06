Cenevre merkezli insan hakları kuruluşundan Tunus’ta Nahda lideri Gannuşi'nin serbest bırakılması çağrısı

İnsan hakları ihlallerini belgeleyen ve merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Adalet Komitesinin yazılı açıklamasında, Gannuşi’nin son dönemde sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastaneye sevk edildiği, cezaevinde tıbbi izolasyon altında tutulduğu ve ailesi ile avukatlarının kendisini ziyaret etmesinin kısıtlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Gannuşi’nin tıbbi izolasyonunun derhal sona erdirilmesi, bağımsız bir sağlık heyetinin cezaevini ziyaret ederek sağlık durumunu ve uygulanan tedaviyi incelemesine izin verilmesi ile Gannuşi’nin serbest bırakılması istendi.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi’nin sağlık durumuna ilişkin sorumluluğun Tunus makamlarında olduğu kaydedildi.

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz 2021’de aldığı olağanüstü kararların ardından açılan çeşitli davalar kapsamında yargılanıyor ve farklı dosyalarda hapis cezalarına çarptırılmış bulunuyor.