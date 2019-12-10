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Dünya

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü

Çekya'da bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Aşkın Kıyağan   | 10.12.2019
Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü

Viyana

Çekya'da bir hastanedeki silahlı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

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