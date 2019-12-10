Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü
Çekya'da bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi.
Viyana
Çekya'da bir hastanedeki silahlı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti.
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