Çekya'da bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi
Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Prag
Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 11 kişi öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Polisin olaya ilişkin açıklamasında, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Olaya ilişkin ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.
Saldırıda yaralananların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği belirtildi.
Bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin, okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.