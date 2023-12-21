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Dünya

Çekya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine düzenlenen silahlı saldırıda, 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aşkın Kıyağan  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Çekya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti

Prag

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını ifade etti.

Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü kaydederek, bu kişinin fakültede bir konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi.

Bu arada yetkililerin saldırganı terörist olarak tanımlamaması dikkati çekti.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı, ilk değerlendirmelere göre saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.

Haberlerde, bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.​​​​​​​

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