Çekya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti
Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine düzenlenen silahlı saldırıda, 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Prag
Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını ifade etti.
Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü kaydederek, bu kişinin fakültede bir konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi.
Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesindeki 11 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından üniversite çevresindeki güvenlik önlemleri sıklaştırıldı https://t.co/LK9zXHCkXX pic.twitter.com/1i3a87t12K— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 21, 2023
Bu arada yetkililerin saldırganı terörist olarak tanımlamaması dikkati çekti.
Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı, ilk değerlendirmelere göre saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.
Haberlerde, bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.