Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil, NATO müttefikleri arasındaki eş güdüm ve birliğin önemine dikkati çekerek "Birlik içinde durursak güvenilirliğimizi artırırız ve bu, şu anda NATO için kilit önem taşıyor." dedi.

Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil, NATO müttefikleri arasındaki birliğin önemine dikkati çekti Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil, NATO müttefikleri arasındaki eş güdüm ve birliğin önemine dikkati çekerek "Birlik içinde durursak güvenilirliğimizi artırırız ve bu, şu anda NATO için kilit önem taşıyor." dedi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanları, 28-29 Haziran'da İstanbul'da bir araya geldi.

Müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan zirveye 20 meclis başkanı, 3 meclis başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri, müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri iştirak etti.

Müttefik ülkeler arasında parlamenter eş güdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanan İstanbul NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenenlerin ardından üçüncü zirve olma özelliğini taşıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan Vystrcil, AA muhabirine bu organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vystrcil, İstanbul'daki bu zirvenin başkentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için son derece sağlam zemin oluşturduğunu belirterek bu toplantıyla birliğin korunması ve NATO'nun tümünün güvenliğini sağlamak amacıyla ortak anlayışla hareket edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

NATO Parlamenter Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna'ya yönelik yardımların devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini anlatan Vystrcil, "Ana mesajım şuydu: Birlik içinde durursak güvenilirliğimizi artırırız ve bu, şu anda NATO için kilit önem taşıyor." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına işaret eden Vystrcil, "Türkiye'nin, NATO'nun genel savunma duruşuna son derece büyük katkı sağlayan kapsamlı savunma sanayisine sahip, çok önemli bir NATO müttefiki olduğuna eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Vystrcil, Türkiye ile Çekya'nın halihazırda orduları arasında işbirliği yaptıklarını, savunma teknolojisi alanındaki bilgi birikimlerini paylaşma konusunda da işbirliği yapabilecekleri kanaatinde olduğunu sözlerine ekledi.

