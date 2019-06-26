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Dünya

Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'nin yeni Genel Sekreteri Buric'e tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreterliği'ne seçilen Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'i tebrik etti.

Zuhal Demirci   | 26.06.2019
Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'nin yeni Genel Sekreteri Buric'e tebrik

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreterliği'ne seçilen Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçilen Buric’i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında "Yeni Genel Sekreter'in (Buric'in) kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin liderliği görevini layıkıyla yapacağına eminim." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i geride bırakarak, Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Buric, Thorbjorn Jagland'dan devralacağı genel sekreterlik görevine 18 Eylül'de başlayacak.

Norveçli Jagland, 2009’dan bu yana Konseyin Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

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