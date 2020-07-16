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Dünya

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov'u tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u tebrik etti.

Zuhal Demirci   | 16.07.2020
Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov'u tebrik etti

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Bir millet iki devlet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Elmar Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayarak, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.

Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli faaliyet gösteremediğini söylemişti.

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