CANLI: Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katılıyor.
Belgrad
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.