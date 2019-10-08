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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da basın toplantısı düzenleniyor
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Dünya

CANLI: Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katılıyor.

08.10.2019
CANLI: Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleniyor

Belgrad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katılıyor.

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