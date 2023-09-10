CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin uluslararası basın toplantısında konuşuyor.
Yeni Delhi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin uluslararası basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Fas'taki deprem) 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız." dedi.
Erdoğan, "Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.