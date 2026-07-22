Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktığı bildirildi.

The New Indian Express gazetesinin haberine göre, yetkililer, ülkenin idaresindeki Cammu Keşmir'de hafta sonundan bu yana süren şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya çıktığını belirten yetkililer, 9 kişinin ise kayıp olduğunu ifade etti.

Yetkililer, şiddetli yağışların bölgedeki bina ve yollarda hasara yol açtığını kaydederek, nehir taşması sonucu çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığını aktardı.

Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağışların sürmesinin beklendiğini belirten meteoroloji yetkilileri, 24 ila 48 saatte oluşabilecek ani sel ve heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.