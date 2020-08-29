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Dünya

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki silahlı çatışmada 3 direnişçi ve 1 asker öldü.

Emre Aytekin   | 29.08.2020
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Spinagar

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki silahlı çatışmada 3 direnişçi ve 1 asker öldü.

Cammu Keşmir Polis Baş Müfettişi Vijay Kumar yaptığı açıklamada, Sophian bölgesinde Bedir örgütüne bağlı militanlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmada, aralarında örgütün bölge sorumlusunun da bulunduğu 3 militanın öldürüldüğünü, 1 Hint askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu, son 24 saatte bölgede yaşanan ikinci kanlı çatışma oldu.

Önceki gün ordu güçleri ile örgüt üyeleri arasındaki çatışmada, 4 militanın öldürüldüğü, 1 militanın canlı ele geçirildiği bildirilmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsü geçen sene kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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