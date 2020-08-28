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Dünya

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile aralarında çıkan çatışmada, bağımsızlık yanlısı 4 direnişçi yaşamını yitirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.08.2020
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

Ankara

Hint basınındaki haberlere göre, Shopian'da güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada direnişçilerden 4'ü hayatını kaybetti, 1'i yakalandı.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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