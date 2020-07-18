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Dünya

Cammu Keşmir'de evlerine top mermisi isabet eden aynı aileden 3 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint ve Pakistan askerlerinin açtığı ateşte aynı aileden 3 kişi öldü.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 18.07.2020
Cammu Keşmir'de evlerine top mermisi isabet eden aynı aileden 3 kişi öldü

Srinagar

Bölge yönetiminden Rahul Yadav, Poonch'un güneyinde cuma gecesi 50 yaşındaki bir kadın, eşi ve oğlunun evlerine top mermisi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hint ordusunun Sözcüsü Yarbay Devender Anand, Pakistan askerlerinin Kontrol Noktası'ndaki Hint mevzilerine saldırdığını, Hint askerlerinin "uygun biçimde misillemede bulunduğunu" söyledi.

Pakistan ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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