Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi yaşamını yitirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.05.2020
Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hint basınındaki haberlere göre, Pulwama bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Bugün, Pakistan ordusunun, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık vermesi sonucu Hint askerlerinden 2'si ölmüş, 1'i yaralanmıştı.

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayat durma noktasına gelirken, Cammu Keşmir'de çatışmalar devam ediyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bine yaklaştı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 987'ye yükseldi
Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle kapanan kuaför ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan can kaybı 240 bini aştı
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi

Benzer haberler

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Pakistan, Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 2 ölü, 1 yaralı

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı

Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
Çin'den Kovid-19 test kitlerinin hatalı olduğunu iddia eden Hindistan'a tepki

Çin'den Kovid-19 test kitlerinin hatalı olduğunu iddia eden Hindistan'a tepki