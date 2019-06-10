Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.78
BIST 100
94,103.07
Altın
1,327.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Camilere yapılan saldırılar İslam düşmanlığının bir tezahürüdür'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırılar, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürüdür." dedi.

Enes Kaplan   | 10.06.2019
'Camilere yapılan saldırılar İslam düşmanlığının bir tezahürüdür'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerinde camilere yapılan saldırıların, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürü olduğunu belirterek, "İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından, Almanya'da hafta sonu iki camiye yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

"Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırılar, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürüdür." ifadesini kullanan Altun, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir. Batı dünyası ırkçılığın yeni bir biçimiyle karşı karşıyadır. Bu ırkçılık rüzgarı her şeyden önce demokratik değerleri, kamusal alan bilincini ve küresel barış fikrini tehdit etmekte, ortak geleceğimize zarar vermektedir. Gelin el birliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor

Benzer haberler

Tüketicilere 'sosyal medya pazarı' uyarısı

Tüketicilere 'sosyal medya pazarı' uyarısı

Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı

Bakan Albayrak'tan çalışanlarına müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul' paylaşımı