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Dünya

California'daki okullarda "onur ayı" tartışması gruplar arasında kavgaya neden oldu

ABD’nin California eyaletinde, okullarda haziranın eşcinsellere yönelik “onur ayı” olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıktı.

Islam Doğru  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
California'daki okullarda "onur ayı" tartışması gruplar arasında kavgaya neden oldu

New York

Glendale’deki okul yönetimi toplantısı, eşcinsel destekçisi grup ile eşcinselliğe karşı çıkan yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Okul toplantısında, California’da haziranın eşcinselleri tanıyan “onur ayı” olarak kabul edilmesi tasarısı görüşülürken, bina dışında toplanan karşıt grup protesto gösterisi düzenledi.

LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ise “çocuklarımızı rahat bırakın” yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etti.

Gruplar arasındaki gerginlik ve sözlü sataşma, zaman zaman yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, karşıt grupların kavgasına müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.


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