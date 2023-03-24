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Dünya

California’daki yağışlar kuraklık riskini büyük oranda ortadan kaldırdı

ABD’nin California eyaletinde son aylarda etkili olan yağışlar, eyaletin su havzalarını neredeyse tamamen doldururken bölgedeki kuraklık sorununu büyük oranda çözdü.

Mücahit Oktay  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
California’daki yağışlar kuraklık riskini büyük oranda ortadan kaldırdı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'de kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesindeki rapora göre, California eyaleti, geçen yıl bu zamanlar tam bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Eyaletin su havzaları, son dönemde aldığı yağışlar sonucu büyük oranda doldu.

Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaletin sadece yüzde 8’lik bölümünde "şiddetli kuraklık" yaşandığı, diğer kesimlerde ise geçen yıldan bu yana yaşanan kuraklığın en düşük seviyeye indiği tespiti paylaşıldı.

3 yıldır yaklaşık 33 milyon nüfusu etkileyen büyük bir su kıtlığının yaşandığı eyalette, son yağışlarla bu sıkıntının azaldığı, kuraklıktan etkilenenlerin sayısının 4,6 milyona düştüğü kaydedildi.

Aralık ayı başlarında California'nın yüzde 40'ı "aşırı" veya "olağanüstü" kuraklık olarak sınıflandırılırken, ocak ayından itibaren koşulların sürekli iyileştiği vurgulandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi İklim Tahmin Merkezi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, “yağışlı geçen kışın kuraklığı önemli ölçüde azalttığı” bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'nin tarım ürünlerinin büyük oranda tedarik edildiği ve bölgedeki bir çok eyaletin su kaynaklarını etkilediği için California'da yaşanan iklim hadiseleri yakından takip ediliyor.

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