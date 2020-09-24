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Dünya

California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

California'da, 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklama kararı alındı.

Betül Yürük   | 24.09.2020
California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

New York

ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.

Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.



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