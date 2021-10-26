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Dünya

Çad Devlet Başkanı Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Barış Gündoğan   | 26.10.2021
Çad Devlet Başkanı Itno, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Çad ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı vurgulandı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra "G5 Sahel" ve "Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu" dönem başkanlıklarını üstlenen Çad'daki, mevcut geçiş süreciyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü de kaydedildi.

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