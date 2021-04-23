Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno son yolculuğuna uğurlandı

Çad'da cephe hattında ayrılıkçı grupların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Ömer Erdem   | 23.04.2021
Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno son yolculuğuna uğurlandı

Encemine

Çad'da cephe hattında ayrılıkçı grupların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Başkent Encemine'de, Cumhurbaşkanı Itno için Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'dan çok sayıda lider, büyükelçi, hükümet ve askeri yetkilinin katılımıyla, yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze merasimi düzenlendi.

Törende Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Itno'nun eşi Hinda Deby konuşma yaptı.

Tshisekedi, "Afrika Birliği bir müttefikini kaybetti. Itno'nun aramızdan ayrılışı Çad halkı ve Afrika'yı birleştirmelidir. Çad'da anayasaya uygun barışçıl, kapsayıcı ve demokratik bir geçiş çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin, kimsenin Çad'ın istikrarı ve güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğini belirterek, dayanışma ve destek mesajı verdi.

Itno'nun cenazesi cuma namazının ardından toprağa verildi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi, 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 49 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 342 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fransa'da Türklerin kurduğu dernek Çad'da 250 aileye gıda paketi dağıttı

Fransa'da Türklerin kurduğu dernek Çad'da 250 aileye gıda paketi dağıttı

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno son yolculuğuna uğurlandı

ABD'de polisin öldürdüğü 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright için cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Itno'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Itno'ya taziye telefonu
Libya, Sudan ve Nijer, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyini Çad'la ilgili acil toplantıya çağırdı

Libya, Sudan ve Nijer, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyini Çad'la ilgili acil toplantıya çağırdı
Çad’da ulusal meclisten Askeri Geçiş Konseyi’ne destek

Çad’da ulusal meclisten Askeri Geçiş Konseyi’ne destek