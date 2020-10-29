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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuşuyor.
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Dünya

Büyükelçi Yalçın: Şiddet içeren aşırılık, herhangi bir din veya siyasi görüş adına makul görülemez

Büyükelçi Yalçın, Times gazetesinin Fransa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan yazısına cevaben bir mektup yazdı.

Hasan Esen   | 29.10.2020
Büyükelçi Yalçın: Şiddet içeren aşırılık, herhangi bir din veya siyasi görüş adına makul görülemez

Londra

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisinin, sadece Türkiye'de değil Müslüman nüfusa sahip birçok ülkede bu konudaki güçlü halk duyarlılığını yansıttığını belirtti.

Yalçın, Times gazetesinde yer alan "Fransa'yı Günah Keçisi Yapma" başlıklı yazıya cevaben bir mektup yazdı.

Yalçın, gazetede bugün yayımlanan mektubunda, söz konusu yazıda, Fransa'nın İslam dinine ilişkin küstah tavrının, dünyanın her yerindeki milyarlarca Müslüman için gerçek bir kışkırtma kaynağı olduğunun belirtilmediğini vurguladı.

İfade özgürlüğü ile inanç özgürlüğü arasında ince bir denge olduğunu belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki özgürlük birbirini tamamlıyor. Birinin diğerinin pahasına kutsal sayılması durumunda ikisi de korunamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi, esasen bu özgürlükleri desteklemekte ve sadece Türkiye'de değil Müslüman nüfusa sahip birçok ülkede bu konudaki güçlü halk duyarlılığını yansıtmakta. Öte yandan şiddet içeren aşırılık, herhangi bir din veya siyasi görüş adına makul görülemez."

27 Ekim'de yayımlanan yazıda, İslam'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Macron desteklenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi eleştirilmişti.

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