Euro
6.67
Dolar
5.96
BIST 100
115,329.00
Altın
1,522.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşülüyor
logo
Dünya

Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı

Büyük ticari uçak kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla düşüş yaşandığı bildirildi.

Zehra Ulucak   | 02.01.2020
Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı

Ankara

BBC'nin haberine göre, Hollandalı havacılık danışmanlık şirketi "To70" tarafından yürütülen çalışmada, 2018'de meydana gelen uçak kazalarında 534 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılında bu sayının 257'ye gerilediği belirtildi.

Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla azaldığına işaret edilen çalışmada, 2019'da aralarında büyük ticari uçakların da olduğu 86, 2018'de ise 160 uçak kazası meydana geldiği kaydedildi.

Her 5,58 milyon uçuştan 1'inde ölümcül kaza yaşandı

Dünya genelinde yolcu uçaklarının dahil edildiği çalışmaya göre, 2019'da her 5,58 milyon uçuştan 1'inde ölümcül kaza yaşanmış oldu.

Ölen yolcu, mürettebat ve uçağın düştüğü bölgede hayatını kaybedenlerin sayılarının hesap edildiği çalışmaya, küçük özel uçaklar, askeri uçaklar, eğitim uçakları, kargo uçakları ve helikopterlerin karıştığı kazalar dahil edilmedi.

Havacılık Güvenlik Ağı'ndan yapılan açıklamada da 2019'un, "ticari havacılık için en güvenli yıllardan biri" olduğu ifade edildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı "Boeing 737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı

Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı

Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Başkentte trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

İGA: İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok

İGA: İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok
Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

Başkentte zincirleme trafik kazası

Başkentte zincirleme trafik kazası