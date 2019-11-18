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Dünya

Burkina Faso'dan Fransa'ya 'hava sahası' uyarısı

Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı, Fransa'ya, hükümete bilgi verilmeden yaptığı uçuşların düşman saldırısı olarak nitelendirileceği ve uçakların vurulacağı uyarısında bulundu.

Ekip   | 18.11.2019
Burkina Faso'dan Fransa'ya 'hava sahası' uyarısı

Vagadugu

Burkina Faso Genelkurmay Başkanı Moise Miningou, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Burkina Faso hava sahasında izinsiz uçuşlar gerçekleştirdiğini belirterek hava sahasında izinsiz uçtukları tespit edilen insansız hava araçları ya da uçakların "düşman muamelesi göreceğini" ve vurulacağını vurguladı.

Güvenlik birimlerine gerekli talimatların verildiğini aktaran Miningou, Fransız Büyükelçiliğine de konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderildiğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Miningou'nun bu açıklamasının, Fransa'nın ülkedeki terör gruplarına bilgi servis ettiği yönündeki iddiaların ardından gelmesi dikkati çekti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör gruplarının tehdidi altında. Son 4 yılda terör saldırıları nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta bir maden şirketine yönelik saldırıda 37 kişi hayatını kaybetmiş, ülkede 3 günlük yas ilan edilerek "terörizme karşı genel seferberlik" çağrısı yapılmıştı.

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