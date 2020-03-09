Euro
7.03
Dolar
6.14
BIST 100
103,524.00
Altın
1,667.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti.

Alaattin Doğru   | 09.03.2020
Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü

Dakar

Burkina Faso Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yatenga'daki Fulanilerin yaşadığı Dinguila ve Barga köylerine, kimliği belirsiz silahlı kişiler dün saldırı düzenledi.

Saldırıda 43 köylü öldü, 6 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Hükümet saldırıyı kınarken incelemelerde bulunmak için bölgeye iki bakan sevk etti.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü

Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü

Hafter milislerinin roketli saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü

Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine saldırı: 27 ölü

Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine saldırı: 27 ölü
İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek