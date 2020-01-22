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Dünya

Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü

Burkina Faso’nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 22.01.2020
Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü

Dakar

Yerel basındaki haberlere göre, Barsalgho mevkiindeki Alamou ve Nagraogo köylerine kimliği belirsiz kişiler dün öğleden sonra silahlı saldırı düzenledi.

Köylerdeki motosikletleri ve Nagraogo köyündeki okulu ateşe veren saldırganlar, ilk belirlemelere göre Alamou köyüde 4, Nagraogo'da 32 kişiyi öldürdü.

Saldırı nedeniyle çarşamba günü öğlen 12.00'dan cuma günü öğlen 12.00'a kadar ulusal yas ilan edildi.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona erecek olağanüstü hal (OHAL) terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

OHAL, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.


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