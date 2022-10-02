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Dünya

Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Ihvan Radoykov   | 02.10.2022
Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı

Sofya

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00’de sorunsuz başladığını bildirdi.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.

Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.

Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosunda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.

Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.

Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.

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