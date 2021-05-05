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Dünya

Bulgaristan'da hükümet kurulamadığı için 11 Temmuz'da yeniden erken seçime gidilecek

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

Ihvan Radoykov   | 05.05.2021
Bulgaristan'da hükümet kurulamadığı için 11 Temmuz'da yeniden erken seçime gidilecek

Sofya

Parlamentoda 3. büyük parti olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) hükümeti kurma görevinde başarısız oldu.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in hükümeti kurma görevi verdiği BSP’nin lideri Korneliya Ninova, partisinin, parlamentodaki ikinci büyük parti "Böyle Bir Halk Var"dan destek göremediğini ve hafta sonu yaptığı Yüksek Kurul Oturumunda kabine kurmaktan vazgeçme kararı aldığını belirterek görevi iade etti.

Parlamentodaki en büyük diğer iki partinin ardından üçüncü olarak BSP’nin de hükümeti kuruma girişimin başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan anayasasına göre, haftaya parlamentoyu feshedeceğini, 11 Temmuz'da erken seçim yapılacağını duyurdu.

Radev parlamentoyu feshettikten sonra, seçimleri hazırlayacak ve yeni hükümetin kurulmasına dek ülkeyi yönetecek "teknokratlar hükümeti" oluşturacak.

Diğer iki partinin de girişimleri başarısız olmuştu

Ülkede 240 kişilik parlamentoda 43 milletvekili olan BSP’den önce, en fazla sandalyeye sahip diğer iki parti de sırasıyla hükümeti kurma girişimlerinde başarısız olmuştu.

Müstafi Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu 75 kişilik grubu bulunan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin kabine kurma girişimi parlamentodaki diğer tüm partiler tarafından boykot edilmişti.

Ardından, şovmen Slavi Trifonov’ın kurduğu ve parlamentoda 51 üyeli grubu olan Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi de "güvenoyu almasını sağlayacak destek bulamayacağı gerekçesiyle" kendisine verilen kabine kurma görevini iade etmişti.

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