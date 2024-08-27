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Dünya

Bulgaristan'da geçici hükümet Parlamento'da yemin ederek göreve başladı

Bulgaristan Parlamentosu'nda düzenlenen törende geçici hükümetin Başbakanı Dimitar Glavçev ve kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Ihvan Radoykov  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Bulgaristan'da geçici hükümet Parlamento'da yemin ederek göreve başladı

Sofya

Glavçev ve geçici kabinedeki 19 bakan, Parlamentonun olağanüstü oturumunda düzenlenen yemin törenine katıldı.

Milletvekilleri, tören nedeniyle yaz tatillerine 1 günlük ara verdi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Rumen Radev da ülkede son 3 yılda 7'incisi düzenlenecek yeni erken genel seçimlerinin 27 Ekim'de düzenlenmesi için kararname yayımladı.

Göreve başlayan geçici hükümet, ülkeyi erken genel seçimlere hazırlayacak.

Bulgaristan'da 3 yıldır süren siyasi istikrarsızlık yüzünden kalıcı bir hükümet kurulamadı.

Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılan son erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı. 27 Ekim'deki erken seçimlerde katılımın daha da düşük olması bekleniyor.

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