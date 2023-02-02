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Dünya

Bulgaristan'da 48. parlamento yarın feshedilecek, erken seçimler 2 Nisan'da yapılacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin hükümet kuramayan 48. parlamentosunun yarın feshedileceğini ve yeni erken genel seçimlerin 2 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Ihvan Radoykov   | 02.02.2023
Bulgaristan'da 48. parlamento yarın feshedilecek, erken seçimler 2 Nisan'da yapılacak

Sofya

Parlamentonun verimsiz çalışmaları sadece 3,5 ay sürdü.

Cumhurbaşkanı Radev, yeni bir kararnameyle, ülkeyi olağan bir hükümetin kurulmasına kadar yönetecek halihazırdaki geçici hükümetin ömrünü uzattı.

Radev, 2 Ekim 2022'de yapılan son erken seçimlerin ardından kurulan Başbakan Gılıb Donev'in kabinesinde sadece bir bakan değişikliğine gitti. Kültür Bakanlığına Velislav Minekov yerine Nayden Todorov getirildi.

240 üyeli 48. parlamentoda temsil edilen 7 siyasi partinin aralarındaki çekişmeleri bir tarafa bırakamaması nedeniyle üç farklı girişimde koalisyon hükümeti kurulamamıştı.

Seçmenler, 2 Nisan'da yapılacak seçimle son 2 yılda beşinci kez sandık başına gitmiş olacak.

Bulgaristan'da bir ay sürecek seçim kampanyasının ardından yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlar oy kullanacak.

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