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Dünya

Bulgaristan'da 15-74 yaş grubunun yurt dışına taşınma ihtimali artıyor

Bulgaristan'da 15-74 yaş grubundaki vatandaşların yaklaşık yüzde 12'sinin yurt dışına taşınmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Mehmet Alaca   | 31.01.2023
Bulgaristan'da 15-74 yaş grubunun yurt dışına taşınma ihtimali artıyor

Ankara

Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) haberine göre, Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yapılan anket, vatandaşların göç davranışına ilişkin önemli veriler sundu.

Verilerde, 2011 ila 2021 yılları arasında kadar ciddi değişimlerin olduğu görülüyor. 2021 yılında, 2011'a kıyasla, hem erkekler hem de kadınlar arasında yurt dışına taşınanların potansiyel oranı arttı.

Buna göre 2021'de 15-74 yaşındakilerin yüzde 11,9'u, yurt dışına taşınmalarının muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, cinsiyet fark etmeksizin son yıllarda yurt dışına turist olarak gidebilenlerin oranında da ciddi artış yaşandı.

En yüksek turist oranı 40-49 yaş grubunda yüzde 24 iken en düşük oran ise 15-19 ve 70-74 yaş grubunda gözlendi.

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